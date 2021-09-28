В Украине мировой автопроизводитель отказался перекрасить машину по гарантии

На СТО отметили, что машина пострадала из-за влияния вишни, под которой она парковалась, поэтому гарантия не действует.

Телеведущий Вадим Карпьяк рассказал, что его автомобиль Kia отказались покрасить по гарантии на фирменном СТО.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Карпьяк владеет этой машиной уже два года, и недавно у нее начала облазить краска, из-за чего появились небольшие пятна. После этого владелец авто отвез его на СТО.

"Там вежливо объяснили, что гарантия на лако-краску здесь не сработает. Это влияние вишни, под которой машина часто бывает припаркована. А такое не покрывается гарантией", — написал телеведущий.

На СТО ему также сообщили, что он не первый с такой проблемой, и производитель всем отказывал в гарантии. Поэтому владельцы поврежденной в подобной ситуации Kia приходится красить авто за свой счет.

Карпьяк также рассказал, что до Kia имел еще несколько старых автомобилей других марок, которые так же стояли под деревом, но не повреждались из-за этого.

"Под этой же вишней ранее несколько лет стояла старенькая Шкода. Еще несколько лет перед ней там же парковалась еще более старшая Авео. И никаких повреждений краски от вишни на них не было. А Киа начала шелушиться уже на второй год после покупки", — отметил владелец машины.

Ранее сообщалось, что Tesla отказались по гарантии чинить пострадавший от дождя электрокар.

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