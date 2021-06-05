В Украине могут начать производство электромобилей: что известно

Для этого созданы два соответствующих законопроекты.

Комитет Верховной Рады согласовал законы и поправки, которые позволят развивать рынок электрокаров и создадут благоприятные условия для производителей электрических моделей.

Отмечается, что в среду, 2 июня, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики единогласно поддержал пакет электромобильных законопроектов №3476 и №3477. Кроме того, в Комитете порекомендовали их принять в предложенной редакции.

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Вышеупомянутые документы направлены на стимулирование продажи легковых и грузовых электромобилей, до 2025 года. Также документами предлагается освободить от пошлины и НДС комплектующие, необходимые для производства электротранспорта и освободить от налогов на прибыль предприятия, которые будут заниматься производством электрических моделей и комплектующих к ним.

Как сообщил народный депутат Роберт Хорват, ко второму чтению в законопроекты внесены важные изменения. После доработки в документы включили ряд предложений, которые существенно повлияют на сегмент транспорта, работающего на природном газе или метане. В частности, речь идет об аналогичных налоговых и таможенных стимулах, которые коснутся как импорта, так и производства транспортных средств этой категории и комплектующих к ним.

Теперь законопроекты должны рассмотреть в сессионном зале.

Напомним, сейчас в Украине насчитывается почти 30 тысяч электромобилей. Как правило, это подержанные электрические модели, ввозимые из-за рубежа и растаможенные в Украине.

Ранее были названы топ-5 электромобилей в Украине по итогам апреля.

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