В Украине могут пожизненно забирать водительское удостоверение: кому это грозит

В Украине могут пожизненно забирать водительское удостоверение: кому это грозит

Уже создан соответствующий законопроект.

В Украине могут пожизненно забирать водительские права у автомобилистов.

Соответствующее решение хотят принять депутаты, создавшие в Верховной Раде законопроект №6278.

Так, согласно этому документу, предлагается ужесточение ответственности украинских водителей. Необходимость принятия документа, как отмечают авторы законопроекта, "обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране".

Законопроект вносит изменения в ст. 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения граждан водительских прав. Такое наказание чревато систематическими грубыми нарушениями правил дорожного движения (сейчас это предусмотрено лишение прав сроком до 10 лет).

Подобный законопроект позволит дисциплинировать водителей и сохранить человеческие жизни и одновременно несет нагрузку на государственный бюджет.

Одним из наиболее распространенных нарушений ПДД, за которое лишают прав, является вождение в нетрезвом виде. Именно из-за этого нарушения и собираются усилить ответственность.

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