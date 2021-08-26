В Украине могут расширить список автомобилей, за которые придется платить налог

А сама сумма может быть уменьшена.
Украинцам хотят расширить список автомобилей, за которые придется платить налог.
Об этом сообщает Obozrevatel.
Как известно, ежегодно в Украине должны платить налоги на машины, стоимость которых превышает 375 "минималок" (2,2 миллиона гривен). Впрочем, уже с 2022-го перечень может значительно увеличится, а вместо 2,2 млн платить придется за авто, которое стоит от 200 минималок (1,2 миллиона).
Такие нормы предусмотрены законопроектом №5600, который в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады. Документ разработал Кабмин. Сколько и за что нужно платить:
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по старым правилам: авто стоит от 375 минималок, а его возраст составляет не более 5 лет;
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по новым правилам: авто стоит от 200 минималок, а его возраст не более 5 лет.
С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2021 году, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Сейчас ставка транспортного налога составляет 25 тысяч грн за каждый автомобиль.
Добавим, что большинство украинцев даже после принятия разработанных изменений платить за машины не будут. Для этого достаточно, чтобы автомобиль был выпущен более 5 лет назад, или же его стоимость меньше 1,2 миллиона.