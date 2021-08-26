В Украине могут расширить список автомобилей, за которые придется платить налог

А сама сумма может быть уменьшена.

Украинцам хотят расширить список автомобилей, за которые придется платить налог.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Как известно, ежегодно в Украине должны платить налоги на машины, стоимость которых превышает 375 "минималок" (2,2 миллиона гривен). Впрочем, уже с 2022-го перечень может значительно увеличится, а вместо 2,2 млн платить придется за авто, которое стоит от 200 минималок (1,2 миллиона).

Такие нормы предусмотрены законопроектом №5600, который в первом чтении приняли депутаты Верховной Рады. Документ разработал Кабмин. Сколько и за что нужно платить:

по старым правилам: авто стоит от 375 минималок, а его возраст составляет не более 5 лет;

по новым правилам: авто стоит от 200 минималок, а его возраст не более 5 лет.

С полным перечнем легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2021 году, вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ. Сейчас ставка транспортного налога составляет 25 тысяч грн за каждый автомобиль.

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Добавим, что большинство украинцев даже после принятия разработанных изменений платить за машины не будут. Для этого достаточно, чтобы автомобиль был выпущен более 5 лет назад, или же его стоимость меньше 1,2 миллиона.

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