В Украине могут разрешить водителям зарабатывать на нарушителях ПДД

Доносчик потенциально может получить 10% от суммы взыскания.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить водителям зарабатывать на нарушителях ПДД.

Так, этот документ получил №5798 и называется "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления роли общества в мероприятиях контроля за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств".

Существует программное обеспечение, которое позволяет использовать смартфон в качестве видеорегистратора. Водителю надо будет поставить телефон под лобовое стекло авто и фиксировать ситуацию на дороге. За сообщение о нарушителях он будет получать 10% от суммы штрафа.

Сейчас самого текста законопроекта на сайте Верховной Рады еще нет, но уже известно, что для того, чтобы обмен данными между полицией и гражданами стал возможен, будет использоваться приложение "Дія", где будут регистрироваться водители, которые готовы "помочь полиции" в наведении порядка на дорогах страны.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что водитель сможет нажать на экран смартфона и последние 30 секунд видео с нарушением ПДД поступят в полицию, которая имеет право на основе этого видео составить админпротокол на нарушителя.

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