В Украине могут существенно подешевить электромобили: что известно

В Украине могут существенно подешевить электромобили: что известно

В Кабинете Министров предложили отменить сбор в Пенсионный фонд при покупке электромобилей. Как следствие, это существенно удешевит их регистрацию.

Так, правительство выступило с инициативой отменить сбор в пенсионный фонд при первой регистрации электрокаров. Новая льгота прописана в законопроекте №7418, который уже внесен в Верховную Раду и находится на рассмотрении парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Пенсионный сбор оплачивается во время первой регистрации новых и подержанных авто на территории Украины. В случае перепродажи машин внутри страны его не придется платить, передает Фокус.

Сбор в Пенсионный фонд при регистрации авто в 2022 году:

3% стоимости авто – для машин стоимостью до 165 прожиточных минимумов (409 365 гривен);

4% стоимости авто – для машин стоимостью 165-290 прожиточных минимумов (409 365 – 719 490 гривен);

5% стоимости авто – для машин стоимостью свыше 290 прожиточных минимумов (от 719 490 гривен).

То есть отмена пенсионного сбора существенно удешевит электромобили в Украине. Их регистрация будет намного дешевле, чем постановка на учет бензиновых или дизельных авто.

Напомним, что электрокары в нашей стране также освобождены от НДС и пошлин при растаможке, а акциз для них рассчитывается по льготной формуле – 1 евро за 1 кВт·ч емкости аккумуляторной батареи. То есть за Nissan Leaf (с батареей на 40 кВт∙ч) нужно заплатить 40 евро акциза, а за дорогую Tesla со 100-киловаттной батареей – 100 евро.

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