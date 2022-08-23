В Украине могут существенно повысить штрафы для водителей: что известно

В Верховной Раде снова заговорили об усилении денежного наказания для автомобилистов.

В частности, речь идет о превышении скорости. Уже подготовлен соответствующий законопроект.

Об этом сообщает Autoyrist.

Так, законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также создание аварийной ситуации. Суммы штрафов могут возрасти в разы.

Новые штрафы за превышение скорости в Украине, предложенные депутатами:

превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и более – 3 400 гривен ;

; превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и более – 4 250 гривен ;

; превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию – 5 100 гривен.

На данный момент штрафы в Украине за превышение скорости следующие:

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен ;

; превышение на 50 км/ч и более – 1,7 тысячи гривен.

Если вы согласны с нарушением, лучше заплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%.

Установленный срок оплаты штрафа – 30 дней от вступления решения в силу станет окончательным. Жалобу на постановление можно подать в течение 10 дней в высший орган или суд.

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