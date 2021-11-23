В Украине могут усилить ответственность за нарушение ПДД: чего ждать водителям

В настоящее время разрабатываются соответствующие законопроекты.

В Украине хотят существенно усилить ответственность за нарушение ПДД.

Так, в МВД готовят пакет соответствующих законопроектов. Об этом во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, посвященном безопасности, заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.

"Мы в МВД готовим пакет законов, которые предложим на рассмотрение вам, уважаемые народные депутаты. Они должны еще больше усилить ответственность за нарушение дорог.

Во-первых, это будет законопроект о штрафных баллах, когда за нарушение будет не только взиматься штраф, но и будут изымать права с последующей сдачей экзаменов на знание ПДД. Это будет сделано до 31 декабря этого года. Во-вторых, это будет закон об измерениях средней скорости движения на аварийно опасных участках дорог. Он позволит не ставить много камер на дорогах, а ставить всего две на въезде и выезде из магистрали и измерять, не была ли превышена средняя разрешенная скорость движения авто", — отметил Геращенко.

Также МВД будет инициировать усиление ответственности для водителей, которые садятся за руль после решения суда о лишении прав за нетрезвое вождение за рулем. По словам Геращенко, увеличение штрафов существенно не решило проблему езды за рулем после лишения прав — за 10 месяцев этого года уже была обнаружена 21 тысяча таких водителей.

"Но самый главный законопроект, который в корне может изменить ситуацию на дорогах — это законопроект, подписанный целым рядом находящихся в зале коллег. Это законопроект № 5798 (Проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению роли общества в мероприятиях по контролю за безопасностью дорожного движения и соблюдением правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств). Этот законопроект, в случае принятия, даст каждому гражданину, каждому водителю возможность быть полицейским. Каждый через свой смартфон сможет фиксировать правонарушения других водителей, отправлять их в полицию и таким образом на улицах будут миллионы камер, миллионы пар глаз, которые следят за соблюдением ПДД", — подытожил советник главы МВД.

Ранее рассказывалось о том, что МВД представило новый онлайн-тренажер по подготовке к теоретическому экзамену по ПДД.