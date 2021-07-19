В Украине могут увеличиться страховые выплаты за ДТП

Последний раз это было сделано почти два года назад.
В Украине собираются увеличить лимит выплат в случае попадания в ДТП.
Об этом говорится на официальной странице МТСБУ в Facebook.
Так, МТСБУ обратилось в Национальный банк Украины с предложением пересмотреть страховые суммы (максимальный размер выплаты) по ОСАГО в сторону повышения: до 160 тысяч грн за вред, причиненный имуществу потерпевшего, и 320 тысяч грн за ущерб жизни и здоровью. Также предлагается увеличить лимит выплат по европротоколу до 80 тысяч грн.
Сейчас страховые суммы составляют 130 тысяч грн и 260 тысяч грн соответственно, лимит выплат по европротоколу — 50 тысяч грн.
Интересно, что в последний раз страховые суммы менялись распоряжением Нацкомфинуслуг по представлению МТСБУ в сентябре 2019 года. Размер страховых сумм повышается в соответствии с показателем инфляции, как это установлено действующим законодательством.
По итогам первого квартала 2021 года на выплаты за вред имуществу, превышающие сумму в 130 тысяч грн, приходится 0,65% от общего количества выплат, сделанных страховщиками ОСАГО, однако сумма таких выплат составляет более 4,3% от общей.