В Украине может увеличиться количество случаев с передачей "писем счастья" за нарушение ПДД: что известно

В Украине может увеличиться количество случаев с передачей "писем счастья" за нарушение ПДД: что известно

Сделан еще один шаг к автоматизированной регистрации нарушения габаритно-весовых норм.

В Украине может увеличиться количество случаев с передачей "писем счастья" за нарушение ПДД.

Так, по информации "Укравтодор" в Facebook, информация о нарушениях габаритно-весовых норм перевозчиками, которую фиксируют комплексы взвешивания-в-движении (WiM-станции), отныне доступна на портале открытых данных Data.gov.ua.

Данными о зафиксированных нарушениях и рассылкой соответствующих сообщений владельцам транспортных средств смогут воспользоваться любые автоматизированные службы. Сейчас идет тестирование автоматической рассылки push-сообщений сервисами Опендатабот и Штрафи.UA.

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Таким образом, запускается в действие процесса автоматизации наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых норм, что предусмотрено законопроектом № 3742 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который был принят Верховной Радой 3 июня ожидает подписи Президенту Украины.

Сейчас сообщения являются ознакомительными – первое уже отправлено владельцу транспортного средства. Участники рынка грузовых перевозок могут проверить данные с помощью мобильных приложений. После того, как закон вступит в силу и "письма счастья" будут получать владельцы транспортных средств.

Каким образом это будет работать

Комплекс WIM фиксирует превышение установленных норм и отправляет данные в центр обработки данных. Инспектор проверяет их, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление будет печататься и направляться владельцу авто.

Данные, зафиксированные с помощью средств фото и видеосъемки, в том числе в автоматическом режиме станут основанием для наложения штрафов.

За последние полтора года на дорогах государственного значения общего пользования установлено 48 площадок системы Weigh-in-Motion, которые в автоматическом режиме фиксируют данные о габаритах, нагрузки на ось и общую массу, а также номерной знак перевозчика. Датчики вмонтированы в асфальтовое покрытие.

Ранее рассказывалось о том, что Верховная Рада одобрила закон о "письмах счастья" за нарушение ПДД.

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