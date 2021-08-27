В Украине может возрасти стоимость автомобилей, которые выпускаются на ЗАЗ

В Украине может возрасти стоимость автомобилей, которые выпускаются на ЗАЗ

Подорожание коснется одной марки.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) может поднять стоимость машин, которые они выпускают.

Подорожание коснется моделей марки LADA, которые на ЗАЗ производят путем крупноузловой сборки из машинокомплектов привезенных из России, передает Newsyou.info.

Такие слухи появились после того, как в Российской Федерации сообщили о подорожании автомобилей производства "АвтоВАЗ". Подорожание запланировано со следующего месяца. Отмечается, что модели LADA, в пересчете на гривны, подорожают на 5-11 тысяч. Больше всего вырастет стоимость автомобиля LADA XRay.

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Добавим, сейчас самой дешевой моделью марки LADA в Украине является автомобиль Granta. Базовая версия с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 87 лошадиных сил обойдется в 221 960 гривен.

Ранее ЗАЗ показал, как происходит производство Renault и KIA. Сейчас с завода выезжают легковые автомобили LADA Vesta, LADA Largus, LADA Granta, LADA 4X4, LADA Niva, LADA X-ray, Renault Arkana, KIA Rio и автобусы ZAZ А08, ZAZ А09 и ZAZ А10.

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