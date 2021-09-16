В Украине может возрасти стоимость регистрации и перерегистрации автомобиля

Себестоимость превышает нынешнюю цену.

В Украине предложили повысить стоимость регистрации и перерегистрации автомобиля.

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров во время очередного заседания, передает Auto-Consulting.

Как отмечает в пояснительной записке министр внутренних дел Денис Монастырский, этим документом предлагается упорядочить размер платы за предоставление территориальным органом сервисных услуг МВД некоторых платных услуг путем установления размеров платы за их предоставление на современном рыночном уровне, что обеспечит повышение эффективности и качества этих услуг, а также позволит устранить убыточность таких услуг.

Так, Перечнем платных услуг, предоставляемых подразделениями МВД, Национальной полиции и Государственной миграционной службы, утвержденным постановлением КМУ № 795, установлен размер такой платы. Территориальные органы по оказанию сервисных услуг МВД оказывают административную услугу по регистрации, перерегистрации колесных транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации и номерных знаков, снятия с учета ТС и др.

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"Так, например, наиболее распространенной услугой, которая предоставляется территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД, является регистрация (перерегистрация) транспортных средств. По проведенным расчетам себестоимость указанной услуги составляет 200 грн. В то же время сегодня стоимость — 152,63 грн.

По информации единой информационной системы МВД, территориальными сервисными центрами МВД в среднем за год проводится 1 720 000 действий по регистрации (перерегистрации) транспортных средств. По проведенным расчетам себестоимость указанной услуги за год составляет 344 млн грн. В то же время, в соответствии с размером платы, субъектами уплачено только 262 520 000 грн. То есть, для государства указанная услуга является убыточной, а государственный бюджет несет убытки в размере 81 470 000 грн", — сказал Монастырский.

Ранее рассказывалось о том, что украинским автомобилистам расширят функционал "кабинета водителя".

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