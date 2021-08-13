В Украине можно случайно получить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде

В Украине можно случайно получить штраф за управление автомобилем в нетрезвом виде

Подобные случаи нужно решать в суде.

В Украине могут ошибочно признать виновным в управлении в состоянии алкогольного опьянения человека, которого даже не было на месте остановки.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Так, недавно сотрудники полиции остановили водителя, который управлял автомобилем "ВАЗ-2101" в состоянии алкогольного опьянения. На требование предъявить документы на право управления, водитель сообщил, что документы забыл дома.

Работники полиции начали составлять протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления протокола водитель сообщил фамилию, имя и отчество другого человека. Работники полиции поверили ему на слово и составили протокол в отношении человека, фамилию и имя которого водитель продиктовал из слов.

Далее этот протокол передали для рассмотрения в суд. Суд признал указанного в протоколе гражданина виновным в вождении в “пьяном” состоянии, приговорил к 17 тысячам штрафа и лишил права управления сроком на один год. Гражданин обжаловал решение местного суда в апелляционном порядке. При рассмотрении дела, апелляционный суд пересмотрел видеозаписи и обнаружил, что на месте остановки был совсем другой человек.

Также суд установил, что оштрафованный гражданин не имеет никакого отношения к автомобилю “ВАЗ-2101” и никогда не проживал по адресу указанному в протоколе. По результатам рассмотрения дела апелляционный суд признал гражданина невиновным и отменил решение местного суда.

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