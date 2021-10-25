В Украине на 25-30% подпрыгнет стоимость подержанных автомобилей: с чем это связано

В Украине на 25-30% подпрыгнет стоимость подержанных автомобилей: с чем это связано

Изменения произойдут в скором времени.

В Украине в ближайшее время существенно повысятся цены на подержанные автомобили.

Об этом рассказали эксперты в комментарии для UBR.

Так, ситуация на рынке новых автомобилей, где из-за отсутствия достаточного количества чипов и полупроводников уже наблюдается отложенный спрос почти на два года, подстегивает цены на старый транспорт.

В Европе, откуда в Украину поставляется большинство таких авто, уже отмечается рост их стоимости на 25-30%, а запасы пригнанных к нам экземпляров по старым ценам почти заканчиваются. В связи с этим ожидается, что в начале следующего года старые машины из Европы приедут к нам с новыми ценниками.

"В мире наблюдается дефицит новых автомобилей. Поэтому люди, которые привыкли покупать новые машины, не могут сейчас это сделать — тогда и начинается повышенный спрос на подержанные автомобили", — отметил директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

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И если тех же европейцев раньше не особо интересовали машины с пробегом, и они ехали на экспорт в Украину, сейчас спрос на данный сегмент наблюдается и среди них. В итоге предложений становится меньше, поэтому украинцам будет сложнее с выбором.

Глава института исследований авторынка Станислав Бучацкий отмечает, что Украина еще не почувствовала на себе последствий этой ситуации, потому что на рынке еще есть остаток машин в продаже, которых в этом году ввезли более 500 тысяч. И пока эти автомобили не продались, цены не поднимали. Но это вопрос нескольких месяцев. Следовательно, цены в Украине вырастут на те же 25-30%.

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