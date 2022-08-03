В Украине на АЗС продолжает дешеветь автогаз: какова его цена

Так, средняя цена автогаза упала еще на 19 коп./литр – до 28,54 грн/литр .

Об этом сообщается в Консалтинговой группе А-95 со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка, передает Enkorr.

В частности, самые популярные АЗС Украины WOG и OKKO снизили стоимость этого вида топлива на 3 и 38 коп./литр — до 28,72 и 28,86 грн/литр соответственно.

Кроме того, удешевел автогаз и на следующих АЗС: "Авиас", "Укрнафта", SOCAR, "БРСМ-Нефть", Prime, "Катрал", Luxwen и Motto. Больше всего, в свою очередь, сбросил Prime — сразу на 4 грн/литр. На 1 грн/литр и на 1,13 грн/литр подешевел автогаз на Luxwen и SOCAR соответственно. Другие сети скорректировали цены голубого топлива в сторону уменьшения в пределах от 3 до 34 коп./литр.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на украинских АЗС:

Фото: enkorr.ua

Добавим, по данным "А-95", за месяц средняя стоимость оптовых партий СУГ на условиях самовывоза уменьшилась примерно на 26%, от 55 тыс. грн/т до 40,5 тыс. грн/т.

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