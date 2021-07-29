В Украине на базе известного производителя изготовили самосвал повышенной грузоподъемности

В Украине на базе известного производителя изготовили самосвал повышенной грузоподъемности

Он способен перевозить 6,5 тонн груза.

В Украине изготовили самосвал повышенной грузоподъемности — "Кошмановец".

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что это транспортное средство построено на базе шасси известной торговой марки — Dongfeng. "Кошмановец" имеет трехстороннюю разгрузку, а его грузоподъемность составляет 6,5 тонн.

"Это традиционная модель самосвала с универсальной разгрузкой на три стороны и двойными откидными и съемными бортами, рассчитанная на перевозку сыпучих продуктов, объемом до 11 кубометров", — говорится в сообщении.

specmachinery.com.ua

Так, благодаря высокому значению полной массы базового шасси 16 тонн, модель "Кошманоивца" на базе Dongfeng является самой мощной в модельном ряду самосвалов одного из завода спецтехники.

Добавим, что до недавнего времени самосвал с наибольшим ресурсом кузова (объем 11 кубометров и грузоподъемность 6 тонн) выпускался на 12-тонном грузовом шасси МАЗ-4381.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились легкие фургоны от бренда Dongfeng.

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