В Украине на базе известного производителя представили новый самосвал

В Украине на базе известного производителя представили новый самосвал

В нем возможна разгрузка на три стороны.

В Украине на базе шасси Donfeng DFH 5120 изготовили новый самосвал — ПК-DF-CC.

Об этом сообщает Specmachinery.

Такое транспортное средство предназначено для перевозки сельскохозяйственных грузов. Его главной особенностью является возможность разгрузки на три стороны.

Базовое шасси с колесной формулой 4X2 и колесной базой 3 800 мм оснащено двигателем Cummins 180.50 Euro-5, мощностью 180 л.с. Полная масса грузовика составляет 12 тонн. Также здесь предусмотрена 3-местная кабина со спальным местом.

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Грузоподъемность новинки находится в диапазоне 6-9 т (паспортная характеристика модели 6 т, но ресурсы шасси позволяют производить загрузку до 9 тонн). Объем кузова с универсальным разгрузкой на три стороны составляет 11,5 м3.

Отмечается, что услуги по перевозке грузов весом до 9 т и объемом до 11,5 м3 — это новый максимум, достигнутый в производстве фирменных самосвалов "Кошмановц", которые производит Завод спецтехники "Техкомплект".

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