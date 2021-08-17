В Украине на дорогах впервые заметили "фантомный" патруль

Полицейский Skoda Kodiaq почти не отличается от обычного.

В Украине на дорогах общего пользования впервые заметили "фантомный" патруль Skoda Kodiaq.

Фотографию специального автомобиля опубликовали на странице vehicle.exlusive в Instagram.

Отличить кроссовер правоохранителей от обычного весьма непросто. В целом он выглядит, как обычная модель, и имеет гражданские номера.

Однако это авто имеет специальное оборудование, которое таки отличает его от стандартного Kodiaq. Оно имеет проблесковые маячки, стробоскопы и радары фиксации нарушений.

Напомним, что автомобиле- "фантомы" заработали в Украине с 1 июля 2021 года. Сейчас на дорогах ездит четыре специальных Skoda Kodiaq, которые стоили 6,6 миллиона гривен.

Они могут контролировать скорость попутных и встречных авто. В будущем количество "фантомов" планируют увеличить.

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