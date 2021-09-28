В Украине на складах дилеров обнаружили дефицит автомобилей

Недостаток чипов начал влиять и на украинский рынок.

В Украине на складах дилеров дефицит автомобилей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин.

"Не все знают, но машин в стране почти нет на складах дилеров. На этой неделе искали клиенту просто недорогой седан: Skoda, Toyota или Nissan. Нашли аж 2 свободные машины на весь Киев", — сообщил Павлушин.

Он считает, что это связано с дефицитом чипов, из-за которого сейчас страдает вся автомобильная индустрия. Прогнозируется, что он может длиться несколько лет и поэтому начнут дорожать машины.

Поэтому Павлушин посоветовал людям, которые собираются продавать свои авто, не спешить сбрасывать цену на них.

Напомним, что в 2021 году мировая автомобильная промышленность потеряет из-за дефицита чипов 210 миллиардов долларов. В этом году не будет произведено 7,7 миллионов машин.

Из-за недостатка полупроводников увеличились цены и сроки поставки новых автомобилей. Ожидается, что это может привести к тому, что потенциальные покупатели будут склоняться к подержанным авто.

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