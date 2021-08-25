В Украине набирает обороты новая автомобильная афера: что известно

Можно остаться без машины и денег.
В Украине все больше приобретает популярность новая мошенническая схема при продаже автомобиля.
Суть схемы заключается в том, что автовладельцы размещают объявления о продаже транспортного средства на соответствующих интернет-ресурсах. Мошенники, как правило, быстро откликаются на предложение и хотят купить авто.
Злоумышленники предлагают сэкономить кругленькую сумму, оформив договор купли-продажи без участия нотариуса. Также они рассказывают легенду о бедственном положении и предлагают расплатиться за автомобиль частями. Далее мошенник утверждает, что имеет стабильную, хорошо оплачиваемую работу и готов ежемесячно погашать долг, а первый платеж сможет внести уже через неделю.
Если владелец соглашается с условиями мошенника и еще ставит свою подпись в договоре, где указано, что он держал всю сумму — он попал на крючок. Денег продавец прогнозируемо не получает, а покупатель через некоторое время просто не отвечает на звонки.
Интересно, что доказать факт мошенничества сложно, поскольку потерпевший сам расписался в получении денег. Ситуация может осложниться, если преступник перепродаст машину третьему лицу, легализовав таким образом соглашение. Если суд все же принимает решение в пользу обманутого продавца, автомобиль возвращается законному владельцу.
Чтобы не стать жертвой мошенников специалисты советуют все же не экономить на услугах нотариуса или оформить сделку в сервисном центре МВД. Там можно передать документы на машину и получить деньги, а заодно проконтролировать, что новый владелец поставил автомобиль на учет. Не следует подписывать договор до тех пор, пока не будут выполнены все условия сделки.