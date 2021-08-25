В Украине набирает обороты новая автомобильная афера: что известно

Можно остаться без машины и денег.

В Украине все больше приобретает популярность новая мошенническая схема при продаже автомобиля.

Суть схемы заключается в том, что автовладельцы размещают объявления о продаже транспортного средства на соответствующих интернет-ресурсах. Мошенники, как правило, быстро откликаются на предложение и хотят купить авто.

Злоумышленники предлагают сэкономить кругленькую сумму, оформив договор купли-продажи без участия нотариуса. Также они рассказывают легенду о бедственном положении и предлагают расплатиться за автомобиль частями. Далее мошенник утверждает, что имеет стабильную, хорошо оплачиваемую работу и готов ежемесячно погашать долг, а первый платеж сможет внести уже через неделю.

Если владелец соглашается с условиями мошенника и еще ставит свою подпись в договоре, где указано, что он держал всю сумму — он попал на крючок. Денег продавец прогнозируемо не получает, а покупатель через некоторое время просто не отвечает на звонки.

Также читайте Автомобилистам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке или продаже подержанной машины

Интересно, что доказать факт мошенничества сложно, поскольку потерпевший сам расписался в получении денег. Ситуация может осложниться, если преступник перепродаст машину третьему лицу, легализовав таким образом соглашение. Если суд все же принимает решение в пользу обманутого продавца, автомобиль возвращается законному владельцу.

Чтобы не стать жертвой мошенников специалисты советуют все же не экономить на услугах нотариуса или оформить сделку в сервисном центре МВД. Там можно передать документы на машину и получить деньги, а заодно проконтролировать, что новый владелец поставил автомобиль на учет. Не следует подписывать договор до тех пор, пока не будут выполнены все условия сделки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку