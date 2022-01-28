В Украине начали массово изымать автомобили: кого это касается

Чаще всего забирают машины в Киеве и Харькове.

Государственная исполнительная служба начала массово изымать автомобили.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Отмечается, что это касается водителей, не уплачивавших штрафы за превышение скорости. Так, уже около 200 машин были изъяты у водителей-должников. По словам Гайченко, из них 90% владельцев изъятых авто уплатили штрафы, 10% ждут принудительной реализации транспортного средства.

"Пока еще не реализовали ни одного изъятого автомобиля, поскольку их выкупали владельцы, погасив задолженности за полученные штрафы. Да и можно предположить, что речь идет о некритических суммах долгов для таких водителей, ведь если человек позволяет себе значительно превышать скорость, накапливать неуплаченные штрафы, то она может себе позволить их уплатить. Просто не делает этого", — подчеркнул Гайченко.

По его словам, чаще всего автомобили изымаются в Харькове и Киеве.

"С Харькова, собственно, мы начали, потому что там произошли самые резонансные ДТП, что и стало толчком к этой инициативе. Вообще количество нарушений ПДД в определенном городе сопоставимо с количеством жителей в нем. Поэтому это не значит, что в Киеве или Харькове больше всего нарушителей правил дорожного движения, просто это города-миллионники", — пояснил чиновник.

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