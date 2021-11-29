В Украине начали отказываться от "евроблях" в пользу государства

В Украине начали отказываться от "евроблях" в пользу государства

Сейчас растаможить подобный автомобиль можно только одним способом.

Как известно, с 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Поэтому, по информации "АвтоЕвроСила", чтобы не попасть на огромный штраф, владельцы "евроблях" начали отказываться от подобных машин в пользу государства.

Так, в пятницу, 26 ноября, первый в Украине мужчина отдал свой грузовой автомобиль на еврономерах в распоряжение государства. Он сделал это потому, что не успел растаможить авто, воспользовавшись льготами.

Все дело в том, что его грузовой автомобиль не подпадал под “льготную” растаможку. Но от штрафов это, как известно, не освобождает. Теперь автомобиль передадут на благотворительность – в одну из воинских частей для перевозки курсантов.

Отметим, что минимальный штраф за нерастаможенное авто в Украине – 8 500 гривен. В случае существенного превышения сроков транзита или временного ввоза на еврономерах сумма может возрасти до 170 тысяч гривен, также возможна конфискация автомобиля. Юристы советуют в такой ситуации подавать заявление об угоне или отказываться от авто в пользу государства.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

Добавим, что в Украине остался один легальный способ льготного растаможивания "евроблях".