В Украине начали перерабатывать автомобили "Таврия" и "Славута" в электрокары: какова их стоимость

В Украине начали перерабатывать автомобили "Таврия" и "Славута" в электрокары: какова их стоимость

Модели предлагают в трех модификациях.

В Украине стартовало производство электромобилей на базе " Таврии" и " Славуты ".

Новинку разработало предприятие Kozak-EV, расположенное в Днепре. Как отметили в компании, выбрали именно украинского производителя, потому что эти авто хорошо знакомы, легки в обслуживании, а их запчасти дешевы и есть в наличии.

Так, электрокары на базе украинских ЗАЗ "Таврия" и "Славута" существуют в трех модификациях. В зависимости от версии запас хода составляет 100-230 км.

Базовый вариант – электромобиль с батареей на 12 кВт/ч и мотором на 38 кВт. Электромобиль в такой конфигурации способен проезжать на одном заряде до 130 км. Цена переоборудования – около 3 700 долларов.

Модификация с аккумулятором на 16 кВт/ч обойдется в 4 400 долларов. За 5500 долларов предложена модификация с АКБ на 24 кВт/ч. с ним электро-"Таврия" способна проезжать до 230 км без подзарядки. Подразумевается, что заказчик предоставляет специалистам свой автомобиль с пробегом, и они его перевоплощают в электромобиль.

Электрический ЗАЗ получает тяговый электромотор, литий-ионную батарею от Chevrolet Bolt, электронную педаль акселератора, встроенное зарядное устройство и электрообогреватель, который интегрируют в штатную "печку".

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