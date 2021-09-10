В Украине начали работу еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

В Украине начали работу еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

Они расположены в одной области и пяти городах.

В Украине заработали еще 20 новых камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Отмечается, что с 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД

Полтавская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

- на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

- на 319 км + 374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 30 км + 459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

Кременчуг (2 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

- просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Великотирновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Героев АТО, 31 направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков (6 приборов контроля "КАСКАД")

- просп. Науки, 60-А, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Науки, 7-В, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Московский, 86-А, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

- Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы (4 приборы контроля "КАСКАД")

- Старожучкивский Путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

- Старожучкивский Путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

Также читайте В Украине заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений: где именно

Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 138 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полос общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ранее рассказывалось о том, законны ли камеры автофиксации нарушений ПДД в Украине.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку