В Украине начали работу еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

Они расположены в одной области и пяти городах.
В Украине заработали еще 20 новых камер автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Отмечается, что с 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД
- Полтавская область (3 прибора контроля "КАСКАД")
- на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);
- на 319 км + 374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 30 км + 459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);
- Кременчуг (2 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).
- Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")
- просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й Стрелковой Дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).
- Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")
- ул. Великотирновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Героев АТО, 31 направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).
- Харьков (6 приборов контроля "КАСКАД")
- просп. Науки, 60-А, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Науки, 7-В, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Московский, 86-А, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);
- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).
- Черновцы (4 приборы контроля "КАСКАД")
- Старожучкивский Путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);
- Старожучкивский Путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Винниченко, 116, направление движение прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);
- ул. Винниченко, 97, направление направления прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).
Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 138 приборов. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полос общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.
С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.
Ранее рассказывалось о том, законны ли камеры автофиксации нарушений ПДД в Украине.