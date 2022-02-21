В Украине начали работу еще более 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

В Украине начали работу еще более 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД: где они расположены

Они появились в четырех городах и двух областях.

В Украине с понедельника, 21 февраля , начали работу 24 камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что подобные системы приступили к работе на автомобильных дорогах городов Киева, Сум, Винницы, Мукачево и Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД :

Киев (10 приборов контроля "КАСКАД")

- ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора – ул. Крайняя;

- просп. Голосеевский, 96, направление прибора – ул. Маричанская;

- просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора – ул. Полковника Потехина;

- ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора – ул. Николая Закревского;

- ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

- ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора – просп. Владимира Маяковского;

- ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора – ул. Новомостицкая;

- просп. Правды, 58, направление прибора – ул. Светлицкого;

- ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора – ул. Приорская;

- ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора – ул. Коноплянская.

Сумы (2 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора – ул. Ивана Сирко;

- ул. Кондратьева, 129, направление прибора – ул. Прокофьева.

Винница (1 прибор контроля "КАСКАД")

– ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

Мукачево (2 прибора контроля "КАСКАД")

- ул. Ивана Франко, 74, направление прибора – ул. Мира;

- ул. Великогорная, 51, направление прибора – ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область (6 приборов контроля "КАСКАД")

- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Буштыно;

- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора – с. Бедевля;

- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора – ул. Гички;

- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора – ул. Молодежная;

- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора – ул. Микеша;

- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора – ул. Центральная.

Ивано-Франковская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора – пгт Делятин;

- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора – ул. Грушевского;

- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора – с. Татаров.

Билошицкий также добавил, что в настоящее время автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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