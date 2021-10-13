В Украине начали работу новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

В Украине начали работу новые камеры автоматической фиксации нарушений ПДД: где именно

Их общее количество увеличилось более чем на 200.

В Украине со среды, 13 октября, увеличилось количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что еще 23 комплекса измерения скорости будут следить за водителями на дороге. Что касается расположения, то они будут работать на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк и Львов, а также в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской и Черниговской областях.

Итак, где именно будут располагаться камеры видеофиксации нарушений ПДД:

Кременчуг (1 прибор контроля "КАСКАД")

- 274 квартал, 4 направление прибора просп. Полтавский.

Черкассы (1 прибор контроля "КАСКАД")

- просп. Химиков, 50 направление прибора ул. Черновола.

Луцк (4 прибора контроля “КАСКАД”)

- ул. Вячеслава Чорновола, 17 направление прибора ул. Петра Маха.

- ул. Ковельская, 144 направление прибора ул. Старицкого.

- ул. Ковельская, 147 направление прибора ул. Лескова.

- ул. Конякина, 18-а направление направления прибора ул. Киверцовская.

Львов (3 прибора контроля “КАСКАД”)

- ул. Стрыйская, 292 направление направления прибора ул. Иоанна Павла II.

- ул. Василия Стуса, 39 направление прибора просп. Красной Калины.

- ул. Шевченко, 313 направление прибора ул. Ивана Величковского.

Винницкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 346 км+261 автодороги М-30 направление г. Хмельницкий.

Волынская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 19 км+098 автодороги Н-22 направление г. Владимир-Волынский.

Донецкая область (5 приборов контроля "КАСКАД")

- на 651 км+922 автодороги М-03 направление г. Славянск.

- на 621 км+111 автодороги М-14 направление С. Камышеватое.

- на 681 км+488 автодороги Н-08 направление г. Мариуполь.

- на 6 км+817 автодороги Н-20 направление г. Краматорск.

- на 183 км+107 автодороги Н-20 направление г. Мариуполь.

Запорожская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

- на 279 км+345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

- на 276 км+252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.

- на 263 км+637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 191 км+346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля "КАСКАД")

- на 340 км+202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.

- на 371 км+971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область (1 прибор контроля "КАСКАД")

- на 11 км+903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Билошицкий также добавил, что сейчас автоматически фиксируют правонарушения 201 прибор. Также с 15 февраля этого года приборы автофиксации фиксируют нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

С картой размещения комплексов вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ.

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