В Украине начали устанавливать инновационные приборы контроля скорости: фото

Это должно уменьшить аварийность.
В Украине начали устанавливать инновационные приборы контроля скорости.
Так, в двух общинах Харьковской области установили интерактивные радары. Они измеряют скорость всех проезжающих автомобилей. О таком нововведении сообщили на странице "Полицейские офицеры общин" в Facebook.
Правоохранители отметили, что устройство призвано дисциплинировать участников движения, отражая реальную скорость проезжающих машин на конкретном участке дороги. Отмечается, что если водитель едет быстрее положенного, а это более 50 км/ч, то тогда цифры на экране вспыхивают красным цветом.
"С инициативой вышли полицейские офицеры Малоданиловской и Циркуновской общин. В свою очередь, руководство общин активно поддержало и способствовало установлению нового поколения контроля скоростного режима", — говорится в сообщении.
В полиции говорят, что такие радары имеют психологическое воздействие на водителей, благодаря чему они уменьшают скорость. Новые радары будут устанавливать на участках дорог, где часто случаются ДТП, возле детских садов, школ и вблизи пешеходных переходов.
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