В Украине начали устанавливать инновационные приборы контроля скорости: фото

Это должно уменьшить аварийность.

В Украине начали устанавливать инновационные приборы контроля скорости.

Так, в двух общинах Харьковской области установили интерактивные радары. Они измеряют скорость всех проезжающих автомобилей. О таком нововведении сообщили на странице "Полицейские офицеры общин" в Facebook.

Правоохранители отметили, что устройство призвано дисциплинировать участников движения, отражая реальную скорость проезжающих машин на конкретном участке дороги. Отмечается, что если водитель едет быстрее положенного, а это более 50 км/ч, то тогда цифры на экране вспыхивают красным цветом.

"С инициативой вышли полицейские офицеры Малоданиловской и Циркуновской общин. В свою очередь, руководство общин активно поддержало и способствовало установлению нового поколения контроля скоростного режима", — говорится в сообщении.

В полиции говорят, что такие радары имеют психологическое воздействие на водителей, благодаря чему они уменьшают скорость. Новые радары будут устанавливать на участках дорог, где часто случаются ДТП, возле детских садов, школ и вблизи пешеходных переходов.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку