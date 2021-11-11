Категория
Авто
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

facebook.com/Bilosh

Все это для безопасности дорожного движения.

В Украине с пятницы, 12 ноября, начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, патрульные полицейские будут использовать для этого специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Отмечается, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

  • производить замеры параметров света фар транспортных средств;

  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

  • производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Билошицкий отметил, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.

© facebook.com/Bilosh
facebook.com/Bilosh

Транспорт, который будет проверяться:

  • грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автобусы;
  • автомобили такси;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • отдельные специализированные ТС;
  • легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Напоследок Билошицкий отметил, что проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта.

Следующая публикация