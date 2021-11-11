В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

Все это для безопасности дорожного движения.

В Украине с пятницы, 12 ноября , начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, по его словам, патрульные полицейские будут использовать для этого специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.

Отмечается, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.

С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут :

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Билошицкий отметил, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.

facebook.com/Bilosh

Транспорт, который будет проверяться :

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

отдельные специализированные ТС;

легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Напоследок Билошицкий отметил, что проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта.

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