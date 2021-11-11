В Украине начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств: кого будут проверять

Все это для безопасности дорожного движения.
В Украине с пятницы, 12 ноября, начинается контроль за техническим состоянием транспортных средств.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Так, по его словам, патрульные полицейские будут использовать для этого специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, подлежащих обязательному техническому контролю, установленным правилам, нормам и стандартам, касающимся безопасности дорожного движения.
Отмечается, что мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам.
С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
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производить замеры параметров света фар транспортных средств;
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измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
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осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
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производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
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производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
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определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
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проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Билошицкий отметил, что такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области.
Транспорт, который будет проверяться:
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные специализированные ТС;
- легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Напоследок Билошицкий отметил, что проверка диагностическими станциями не касается частного легкового транспорта.