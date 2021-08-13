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В Украине начнут действовать новые дорожные знаки: что будут обозначать

В Украине начнут действовать новые дорожные знаки: что будут обозначать

Известия

Их действие вступит в силу с 1 ноября.

В Украине скоро вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.".

Об этом сообщает "Укравтодор" на странице в Facebook.

Отмечается, что их действие вступит в силу с 1 ноября. Относительно их обозначения, то они будут отражать следующее:

  • компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;

  • написание текста с большой буквы;

  • новая форма стрелок;

  • для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;

  • определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;

  • предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов;

  • новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;

  • новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;

  • новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

© Укравтодор
Укравтодор
© Укравтодор
Укравтодор

Ранее рассказывалось о том, что в Украине внесли изменения в ПДД.

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