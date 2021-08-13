В Украине начнут действовать новые дорожные знаки: что будут обозначать

В Украине начнут действовать новые дорожные знаки: что будут обозначать

Их действие вступит в силу с 1 ноября.

В Украине скоро вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.".

Об этом сообщает "Укравтодор" на странице в Facebook.

Отмечается, что их действие вступит в силу с 1 ноября. Относительно их обозначения, то они будут отражать следующее:

компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;

написание текста с большой буквы;

новая форма стрелок;

для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;

определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;

предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов;

новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;

новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;

новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.

Укравтодор

Укравтодор

Ранее рассказывалось о том, что в Украине внесли изменения в ПДД.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку