В Украине начнут действовать новые дорожные знаки: что будут обозначать

Их действие вступит в силу с 1 ноября.
В Украине скоро вступят в силу новые стандарты безопасности в части "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные.".
Об этом сообщает "Укравтодор" на странице в Facebook.
Отмечается, что их действие вступит в силу с 1 ноября. Относительно их обозначения, то они будут отражать следующее:
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компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу;
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написание текста с большой буквы;
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новая форма стрелок;
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для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца;
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определены четкие пропорции и расстояния между элементами, в зависимости от размера большой буквы, которая выбирается исходя из места установки знака и категории дороги;
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предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов;
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новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности;
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новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры;
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новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах и фоновых щитах.
Ранее рассказывалось о том, что в Украине внесли изменения в ПДД.