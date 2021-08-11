В Украине насчитали несколько сотен тысяч проблемных "евроблях": что это значит

В Украине насчитали несколько сотен тысяч проблемных "евроблях": что это значит

Растаможиться получится далеко не у всех.

В Украине насчитали около 300 тысяч проблемных автомобилей на европейской регистрации.

Об этом рассказал юрист организации "АвтоЕвроСила" Иван Казачук.

Так, по его словам, все эти "евробляхы" не могут воспользоваться льготными условиями растаможки из-за законодательных недостатков.

Отмечается, что на днях Гостаможня обнародовала статистику, согласно которой с начала действия закона о льготной растаможке в бюджет поступило 600 млн грн — за три месяца ею воспользовалось 17 тысяч авто. Лидерами по растаможиванию является Закарпатская, Киевская и Одесская области, передает UBR.

Нехитрыми вычислениями можно спрогнозировать, что до конца отведенного времени растаможиться успеет еще приблизительная такое же количество "евроблях". То есть всего "легализуется" около 34 тысяч подобных машин. Интересно, что ранее заявлялись гораздо более внушительные цифры в 500-700 тысяч авто. Например, в Киевской области растаможено всего 1,5 тысячи авто. Фактически, треть "евроблях" не может растаможиться из-за перезаезда со стороны РФ.

"Основная причина того, что растаможка "буксует" - проблемы с оформлением авто, которые" перезаезжали" со стороны РФ. Таких около 150 тысяч авто. С этими трудностями сталкиваются водители из пяти областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Запорожская области. Не спасают даже подготовленные документы. Всему виной — плохо выписанный закон", — отметил Козачук.

Еще одна "проблемная" категория авто — грузовики-бусы, весом до 3,5 тонн.

"Очень много и легковых авто не может растаможиться: BMW Х5, Hyundai Tucson, Toyota Rav-4, которые из-за того, что в Европе дешевле платить страховку, зарегистрированные, как грузовые. Бусы ниже "Евро-5" также не могут растаможить. Например, к таким относятся Mercedes Sprinter и некоторые VW даже 2012 выпуска. Таких авто еще 50-70 тысяч", — рассказывает юрист.

Еще одна категория — авто, которые заехали в Украине в 2021 году. Таких машин еще 65-70 тысяч.

"К проблемным также можно отнести и авто с "Евро-0" и "Евро-1", гибридные авто. Они в новый закон не вошли. Поэтому люди и не едут на растаможку, потому что у них нет на это законных оснований. У них есть вариант растамаживаться по "закону Южаниной" за 3,5 тысячи евро за VW Golf-4 или Passat B-5. Где-то в 6-7 тысяч евро обойдутся таможенные платежи за BMW Х5 в 53 кузове", — добавил Казачук.

Ранее рассказывалось о том, что таможня изъяла у иностранца "евробляху" за 2,2 млн гривен.

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