В Украине нашли редкую "Волгу" с пробегом 29 км: видео

Автомобиль 35 лет простоял на колодках в гараже.

Во Львове нашли ГАЗ-24М "Волга" 1985 года, которая имеет всего 29 километров пробега.

Видео с "капсулой времени" опубликовал на своем YouTube-канале блогер Роман Уррако.

Автомобиль имел только одного владельца, который купил его для того, чтобы сохранить для дочери. После этого он проехал от магазина в гараж, где и набрал 29 км, и оставил там машину на 35 лет.

facebook.com/roma.urraco

Все это время "Волга" простояла на колодках и под покрывалом, что позволило ей сохраниться в замечательную состоянии даже с заводским воском.

Несмотря на то, что автомобиль хранился в теплом помещение, он все равно немного покрылся плесенью в салоне. Но ее можно легко убрать. Сейчас авто продается.

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Это ГАЗ в очень редкой модификации 24М. Машина была переходной между традиционной 24 и более поздней 2410, и ее выпускали чуть больше года.

Модель оснащена карбюраторным 2,4-литровым двигателем ЗМЗ-402 (24д). Агрегат выдавал 100 л.с. при 4500 об/мин. Мощность передавалась через механическую коробку передач на задние колеса.

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