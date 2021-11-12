В Украине нашли ВАЗ в редком цвете и с минимальным пробегом: видео

В Украине нашли ВАЗ в редком цвете и с минимальным пробегом: видео

Автомобиль сохранился в достаточно хорошем состоянии.

В Украине был найден необычный экземпляр ВАЗ-2101 1972 года выпуска.

О соответствующей находке рассказал автомобильный блоггер Roma Urraco на своем YouTube-канале.

Отмечается, что этот автомобиль слишком редко эксплуатировали, откуда у него и довольно скудный пробег — 34 тысячи км. Неудивительно, что эта машина большую часть времени провела в гараже.

Представленный экземпляр выкрашен в редкий темно-серый оттенок. В такой цвет отечественные инженеры окрашивали кузова "копеек" в первые несколько лет выпуска. Раритетный автомобиль никогда не ремонтировали, однако из-за длинного простоя на кузове присутствуют мелкие дефекты.

Салон автомобиля находится в идеальном для своих лет состоянии. В бардачке есть артефакты: инструкция по эксплуатации 1971 года издания, бережно обернутая в газету, а также "Атлас автомобильных дорог СССР" 1972 года. Резина у седана все еще родная, но переднее правое колесо – это запаска: из заводского комплекта.

В движение ранний ВАЗ-2101 приводит 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 64 лошадиные силы. Максимальная скорость модели составляет 142 километра в час.

Ранее рассказывалось о том, что в Молдове нашли "Волгу", которая 38 лет простояла в гараже.

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