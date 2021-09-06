В Украине назвали самые популярные марки электрокаров: лидер занимает половину рынка

Только с марта этого года в стране зарегистрировали почти 2 000 Nissan Leaf.

В Украине 52% зарегистрированных электрических автомобилей произведены компанией Nissan.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила экспертка Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры Украины Марина Китина.

С марта этого года в стране зарегистрировали 1 196 моделей марки. Большинство из них это модели Leaf, но в количестве 55 единиц представлены и китайские Sylphy.

Facebook / Марина Китина

На втором и третьем местах по популярности расположились Tesla и Chevrolet, на которых приходится 17 и 6 процентов электрокаров соответственно. Первых за 6 месяцев этого года приобрели 798 единиц, а вторых — 358.

Далее в списке идут Renault (6%), BMW (4%) и Volkswagen (4%). За пол года в Украине зарегистрировали 278 французских электрокаров, 111 BMW и 169 Volkswagen.

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Также среди самых популярных брендов Fiat (3%, 79 регистраций), Mercedes-Benz (3%, 131 регистрация), Hyundai (3%, 132 регистрации) и Kia (3%, 94 регистрации).

Что касается тенденций на рынке, то отмечается, что за 6 месяцев Chevrolet обогнал Renault по количеству электрокаров. То же произошло между Volkswagen и Fiat, так как первые имеют большее количество электрических моделей.

Facebook / Марина Китина

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы для развития электрического транспорта.

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