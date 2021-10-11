В Украине некоторые "евробляхи" нельзя поставить на учет после растаможки: что известно

В Украине некоторые "евробляхи" нельзя поставить на учет после растаможки: что известно

Автомобили изымают, а на их владельцев заводят уголовное дело.

В Украине некоторые автомобили с европейской регистрацией не могут стать на учет после растаможки.

Об этом сообщили на сайте UBR.

В ОО "Авто Евро Сила" рассказали, что такое происходит по меньшей мере с одной "евробляхою" в день, когда на этапе ее постановки на учет и при прохождении экспертной проверки на кузове машины оказываются повреждения или полное отсутствие VIN-кода.

Эксперты говорят, что повреждения VIN-номера не всегда свидетельствует об умышленных действиях со стороны продавца или владельца. Часто это происходит из-за различных природных факторов, например, коррозии.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите все ли цифры, буквы есть, такие же они, как в техпаспорте, нет посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить этот номер", — говорит юрист "АЕС" Иван Казачук.

Если есть сомнения, можно обратиться к специалисту с соответствующей квалификацией, который подскажет, нужно ли очистить номер различными химическими реагентами, чтобы все символы были читабельными, и поможет найти дублирующие таблички.

Бывают ситуации, когда выявленные недостатки при попытке идентифицировать номер в сервисном центре являются не серьезными, и могут позволить забрать машину, чтобы получить дополнительные справки, экспертизы, подтверждающие VIN-код, и потом прийти на дооформление. Хотя такое бывает редко.

Уделять столько внимания VIN-номера еще до начала растаможивание стоит из-за того, что в случае выявления каких-то более существенных проблем, как, например, повреждения, отсутствие или врезание VIN-кода, на владельца могут возбудить уголовное дело.

Тогда же конфискуют автомобиль и уплаченные при растаможивании деньги водителю никто не вернет.

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"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в сервисных центрах, когда поздно что-либо делать, потому что в соответствии с законодательством при выявлении "перебитого" номера, сотрудники МВД должны изъять авто", — отмечает Казачук.

"Евробляха" за весь период пребывания в стране экспертный обзор проходит только в СЦ. На таможне у нее только сверяют номер кузова с тем, который значится в документах, и возможно проведут поверхностный обзор. В то же время на сертификации транспортное средство проверяют на соответствие безопасности эксплуатации.

"Поэтому, согласно нашим законам, полноценная проверка осуществляется только на этапе постановки на учет. Получается, что машина проходит все этапы растаможки, и уже при осмотре сертифицированным экспертом при постановке на учет можно узнать, что были какие-то вмешательства или код поддельный", — сказал глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

После того, как приезжает полиция и открывается уголовное дело, человеку нужно будет доказывать все обстоятельства, как оно произошло, и уже в судебном порядке доказывать свою невиновность.

Причин возникновения проблемы может быть несколько: на автомобиль утеряны документы, поэтому по настоящему VIN-коду он зарегистрированным быть не может, или машина все же краденая. И скорее всего ситуация возникла еще в другой стране, где евробляха была сначала зарегистрирована.

"Там также нет такого понятия, как обязательный экспертный обзор. Когда, например, в Польше вы переоформляете машину, никто даже не выходит на нее посмотреть. Там просто делают договор купли-продажи, выдают новые документы и автомобиль едет. Поэтому вообще неизвестно, когда эта манипуляция с VIN-кодом была сделана ", — говорит Бучацкий.

Он добавил, что чем старше машина тем легче переделать VIN-код. В новых моделях номер кузова может быть выбит на 10-12 различных точках в автомобиле.

Есть два варианта, как решить ситуацию. Если причина заключается в природных изменениях, тогда делается экспертное заключение, которым подтверждается, что постороннего вмешательства не было и номер кузова действительно "сгнил" естественным способом.

Далее человек обращается в уполномоченные организации, этот VIN-номер дублируют на другом месте кузова, и автомобиль с соответствующей отметкой в регистрационных документах продолжает ездить.

"Если было вмешательство и VIN-код поддельный, здесь основной задачей будет доказать, что это сделал не нынешний владелец, и он только стал жертвой ситуации, поскольку купил машину думая, что она легальная", — сказал глава ИИА.

Если после этого подтвердится, что автомобиль не находится в розыске в Интерполе и на машину не будет претендовать ее предыдущий владелец, а суд признает человека пострадавшим, то он может обязать поставить эту машину на учет с соответствующей отметкой об изменении номера кузова.

Ранее сообщалось, что владельцев "евроблях" предупредили о возможности получения безумного штрафа.

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