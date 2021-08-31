В Украине нельзя будет заехать на автомобиле с приднестровскими номерами

В Украине нельзя будет заехать на автомобиле с приднестровскими номерами

Ограничение начнет действовать с 1 сентября.

С 1 сентября в Украину будет запрещен въезд на автомобилях с Приднестровского региона Молдовы, которые не имеют номерных знаков согласованного или нейтрального образца.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"К участию в международном движении допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и так называемые нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова", — сообщили в службе.

Там отметили, что авто с другими номерными знаками не смогут въезжать в Украину и пересекать территорию страны транзитом. Порядок отказа в пропуске этих авто уточненный с подразделениями Государственной таможенной службы, а с Национальной полицией — порядок действий в случае их обнаружения.

"Также отметим, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины", — подчеркнули в ГПСУ.

Напомним, что Украина должна была запретить въезд авто с приднестровскими номерами еще в апреле 2020 года. Об ограничении с 1 сентября этого года сообщил посол Украины в Молдове Марко Шевченко.

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