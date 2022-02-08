В Украине неустанно продолжает расти оптовая стоимость бензина и дизельного топлива

Есть все основания полагать, что движение вверх сохранится и дальше.

На украинском рынке топлива продолжают повышаться оптовые цены на бензин и дизельное топливо.

Так, по итогам прошлой недели цены на мелкооптовые партии дизельного топлива в среднем выросли на 0,67 грн/л (+2,3%), бензины – на 0,87 грн/л (+2,8%). Таким образом, с начала года цены на ДТ выросли на 18,8% или на 4,8 грн/л, на бензины – на 15,8% или на 4,3 грн/л. При этом есть все основания полагать, что движение вверх сохранится и дальше, передает Enkorr.

Характерно, что цены в Украине растут под давлением мировых котировок, которые, в свою очередь, подогреваются темой Украины, а точнее опасениями по поводу намерений России.

Неприятной стала новость и о прекращении поставок из Литвы после запрета на транзит литовских грузов Беларусью. Ключевые трейдеры говорят, что ждали такой сценарий еще с лета. Из хорошего только то, что в зимних условиях потеря литовского канала снабжения должна пройти незаметно из-за высоких запасов у трейдеров и производителей.

В Коростене на конец недели основные сделки проходили в диапазоне 28,90 – 29,00 грн/л, минимальный ценник был на уровне 28,85 грн/л. В столичном регионе за этот период прайсы тоже без изменений, реальные предложения на белорусский ресурс сегодня озвучивались в диапазоне 29,00 – 29,20 грн/л, опускаясь и до 28,95 грн/л. Российский ресурс, который в январе торговался дешевле, вышел на тот же уровень – 29,10 грн/л.

На Ровненщине прайсы выросли в среднем на 40 – 60 коп./л, основные предложения были в диапазоне 29,35 – 29,70 грн./л, но были предложения и по 29 грн/л. В порту Николаева не сезон: пришедший новый ресурс от Coral Energy уже вторую неделю остается нерастаможенным.

Сегодня немногочисленные предложения были в диапазоне 30,70–31 грн/л, прибавив за неделю 40–50 коп./л, нижний порог стартовал с 30,60 грн/л. На "Укртатнафте" на неделе времени зря не теряли и подтянули цены на 1,24 грн/л – до 31,11 грн/л. Контрагенты пытались продавать по 30,50–30,80 грн/л. Оптовый рынок еще полностью синхронизировался с новыми внешними реалиями, в связи с чем есть ожидания дальнейшего, пусть и небольшого роста.

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