В Украине незаконная езда на мопеде или скутере может привести к безумному штрафу: что известно

В Украине незаконная езда на мопеде или скутере может привести к безумному штрафу: что известно

Денежное наказание за езду на этом виде транспорта без соответствующей категории может вылиться в невероятную сумму.

В связи с удорожанием и нехваткой топливо многие перешли на более экономный транспорт. В частности, это мопеды, скутеры, электровелосипеды и т.д.

Однако из-за особенностей действующего украинского законодательства использование мопеда может дорого обойтись водителю, передает Дорожный адвокат. Вместо экономии, водитель может получить большие штрафы и остаться без транспортного средства.

В частности, в Украине для управления мопедом предусмотрено получение специальной категории вождения "А1". С категорией "В" или даже с категорией "А" запрещено управлять мопедом. Так, в соответствии с ч.2 ст.126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 3 400 грн.

В то же время, согласно ч.5 ст.126 КУоАП повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает наложение штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет и с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

То есть если водителя мопеда остановят повторно в течение года при отсутствии у него категории А1, то это обойдется ему в 40800 грн с одновременным лишением прав управления сроком от 5 до 7 лет. При этом могут изъять и сам мопед.

Часто сумма штрафа за управление мопедом без водительского удостоверения в несколько раз превышает стоимость самого мопеда. Поэтому езда на мопеде без наличия специальной категории очень дорогое удовольствие.

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