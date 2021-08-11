В Украине новую дорогу протестуют гоночными болидами

Автомобили выбрали из-за малого клиренса и высокой скорости.

В Днепропетровской области трассу Н-31 Днепр-Решетиловка протестуют гоночными болидами.

Об этом сообщает сайт "056.ua".

Автомобили на скорости проедут 14-километровым отрезком дороги. Заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев рассказал, что тестировать трассу болидами решили, потому что они имеют минимальный дорожный просвет, что позволит проверить ровность дороги на большой скорости.

"Наш лозунг: "Если гоночной машине подходит дорога, то вашей — уж точно ничего не помешает", — заявил Коломийцев.

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Отмечается, что за рулем болидов будут чемпионы Украины по автомобильным видам спорта и мастера международного класса Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров, которые участвовали в шоссейно-кольцевых гонках с 70-х годов.

Для испытания используют автомобили из Технического музея Днепра "Машины времени", в котором собрана самая большая в Украине коллекция гоночных машин. Там есть семь гоночных болидов "Формулы Эстония", которые были выпущены с 1960-х до 1990-х годов.

"У них (автомобилей, — прим.) тяжелая судьба, потому что они мощные и красивые стоят в витрине, но проехаться им негде. И с радостью принимаем предложение проверить скоростную трассу. Тем более они последний раз выезжали в Каменском года два назад. Для них это долгожданное испытание. Машины будут дрожать от счастья», — сказал директор музея Михаил Прудников.

На тестирование привезут четыре машины. Мероприятие, которое можно будет посетить всем желающим, состоится 19 августа на трассе Н-31 у канала Донбасс Западный в 12:00.

Ранее сообщалось, что большую часть магистрали Днепр-Решетиловка сводят с нуля и эту дорогу называют нынешним флагманом большого строительства.

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