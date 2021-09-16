В Украине обнаружили уникальную коллекцию мото- и велотехники: видео

Она насчитывает под сотню экземпляров.

В Украине нашли уникальную коллекцию, которая состоит из мото- и велотехники.

Отмечается, что эта коллекция насчитывает сто экземпляров, которые символично были собраны за сто лет. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале, которое опубликовал Олег АС.

Например, коллекция включает три экземпляра "Верховина-3" (МП-048), которые с 1970 года производились на Львовском мотозаводе. В общем, здесь собрана уникальная цветовая палитра: мопеды бордового, зеленого и голубого цветов. Красный экземпляр — это экспортная модификация, которую можно отличить по наклейками по бокам, а остальные были выпущены для внутреннего рынка — у них наклейка расположена сверху.

Редкий экземпляр в коллекции — "Верховина-4". У него отсутствует багажник, бардачки окрашены в белый цвет, название модели размещено только спереди и у сиденья есть красная окантовка. "Верховина-5" — еще один мопед, который встречается нечасто.

Все образцы техники в рабочем состоянии. Некоторые экземпляры сохранились в идеальном виде, но для большинства потребовались реставрационные работы, чтобы техника полностью соответствовала оригинальному виду.

Кроме дорожной техники, в коллекции и очень редкие спортивные версии, например, мопед ЛМЗ-2.161 "Карпаты-Кросс" для начинающих мотоспортсменов. Он обладает целым рядом отличий, в частности отсутствие большей части электрооборудования. Есть в собрании легендарные модели велосипедов "Украина", от первых до самых современных. Прекрасно представлена серия мопедов "Карпаты", а также различные модификации, созданные мастерами украинских предприятий.

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