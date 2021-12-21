В Украине обновляют систему автофиксации нарушений ПДД: что изменится для водителей

В Украине обновляют систему автофиксации нарушений ПДД: что изменится для водителей

Это поможет выявлять гораздо большее количество правонарушителей.

В Украине заработает нововведение системы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, по его словам, ведомство продолжает совершенствовать систему фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме и уверенно двигается в векторе цифровизации, внедряя новые технологические решения.

Очередным шагом стало налаживание взаимодействия с "Укртрансбезопасностью" для штрафования владельцев авто за выезд на полосы общественного транспорта.

"Совместно с Государственной службой по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасностью") мы наладили автоматизированную проработку нарушений движения и/или остановки на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств", — подчеркнул Белошицкий.

Что изменится

В систему фиксации в автоматическом режиме поступают сведения о предоставленных "Укртрансбезопасностью" лицензиях в сфере хозяйственной деятельности, связанной с перевозками пассажиров, что дает юридические основания водителям с имеющимся разрешительным документом пользоваться полосой для маршрутных транспортных средств.

Белошицкий добавил, что это нововведение позволит сократить сроки на проработку событий с признаками правонарушения движения по полоск для маршрутных транспортных средств (ранее нужно было делать запрос по базе в аналоговом режиме) и сделает невозможным привлечение к административной ответственности лиц, управляющих транспортными средствами, которым разрешено движение по полосе общественного транспорта.

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