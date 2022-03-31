В Украине официально восстановился рынок подержанных авто: что это значит

В Украине официально восстановился рынок подержанных авто: что это значит

Теперь снова каждый сможет приобрести и перерегистрировать подержанное авто.

Сервисные центры МВД официально возобновили свою работу и открыли возможность перерегистрации транспортных средств.

Теперь без проблем можно будет приобрести и перерегистрировать подержанное авто. Также, граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице СЦ МВД.

“С сегодняшнего дня (31.03.2022 г.) возобновляем услугу по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше "выстоим" для страны" – отметил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.

Следует отметить, что лица, успевшие пройти обучение в автошколе, смогут сдать теоретический экзамен на категорию В. Чуть позже станет доступным и практический экзамен на дорогах общего пользования.

Напомним, что водительское удостоверение во время военного положения можно восстановить без медицинской справки.

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