В Украине остался один легальный способ льготного растаможивания "евроблях": как работает схема

Официально оно завершилось две недели назад.

Как известно, с 11 ноября в Украине завершился срок льготного растаможивания автомобилей на европейской регистрации.

Отныне легально растаможить "евробляху" должны только участники АТО/ООС, у которых срок действия истекает в середине февраля 2022 года.

По информации UBR, по документам участников АТО/ООС, как оказалось, процедуру легализации "евроблях" могут пройти и те, кто таковыми не является. Профильными организациями такой подход предлагается как вполне легальный и несложный в реализации, и уже назван последним шансом на получение украинских номеров.

Согласно законам о льготном растаможивании, продленный срок легализации "евроблях" предусмотрен для участников операции объединенных сил (ООС), которые с 15 мая по 10 ноября 2021 года находились в зоне АТО. Такие люди в течение 90 дней – до февраля 2022 года еще имеют право оформить свой автомобиль на еврономерах на льготных условиях и не подпадают под штрафы.

Сейчас, по словам юриста организации "АвтоЕвроСила" Ивана Казачука, сотрудничество с участниками АТО, чьи права на доступное растаможивание их автомобилей все же регламентируются законом, стало единственной зацепкой и для других "опоздавших владельцев евроблях". В этом случае задачей заинтересованного водителя станет найти такого УБДшника и договориться с ним о предоставлении ему в пользование скан-копии или фотографии справки о том, что этот человек с 15 мая 2021 года и последующие 90 дней находился в ООС. Причем, заявляют в АЕС, такой военный действительно имеет право на легализацию авто на еврономерах другого человека даже без участия. И это не "ни серая, ни черная или какая-либо другая незаконная схема".

За подобную услугу сейчас берут $300-400, в то время как люди, желающие воспользоваться, готовы платить не более $50-100. Именно из-за ограниченного количества подходящих под критерии закона УБДшников и высокого тарифа от них, спрос на подобное растаможивание сейчас не так высок, как мог бы быть. Итоговая цена растаможки с привлечением УБД обойдется в районе тех же стандартных $1000.

Как известно, с 15 мая в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно взимания налогов и сборов, других обязательных платежей, объектом налогообложения которых транспортные средства" № 1402-IX. Закон еще 12 мая был подписан президентом Зеленским вместе с другим — "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного упрощения таможенного оформления транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины" № 1403-IX.

Согласно документам, подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Так, на льготное таможенное оформление давалось 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготным растаможиванием в течение 270 дней.

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