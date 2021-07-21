В Украине открыт прием заказов на новый Nissan Juke: объявлены цены

Модель будет предлагаться в нескольких комплектациях.

В Украине начали принимать заказы на кроссовер Nissan Juke нового поколения.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Обновленная версия этой модели призвана продолжить успех предшественника. Автомобиль "повзрослел", однако сохранил присущий ему пыл благодаря оригинальному дизайну экстерьера и интерьера.

nissan.ua

Несмотря на масштабные изменения, новый Juke сохранил характерные элементы дизайна, например, круглые фары, по которым его легко можно узнать с первого взгляда. Их новой "фишкой" стали Y-образные светодиодные "зрачки", что перекликается с дизайном фирменной решетки радиатора V-Motion.

Среди других ярких стилистических элементов — "парящая" крыша, большие 19-дюймовые колесные диски и "чувственные" изгибы боковых панелей. Обновленная версия Nissan Juke будет иметь 11 цветов кузова и три варианта цветов крыши.

Улучшенный салон нового Juke стал еще более просторным. Пространство для ног в зоне задних сидений увеличено на 5,8 см, высота от подушек сидений — на 1,1 см, а объем багажного отделения вырос на 20% — до 422 литров. Сиденья Monoform со сплошными спинками отделанные кожей или алькантарой. Для улучшения обзора передние стойки между ветровым стеклом и дверными рамами стали тоньше. А видимость в ночное время улучшена благодаря более эффективным светодиодным фарам.

Функции безопасности включают системы экстренного торможения, распознавания дорожных знаков, поддержки рядности движения, оповещение о движении автомобиля сзади и мониторинга объектов в "слепых" зонах, а также целый ряд других инновационных систем.

nissan.ua

Под капотом — однолитровый 3-цилиндровый бензиновый турбодвигатель. Он обеспечивает мощность в 114 л.с. и 180 Нм крутящего момента (200 Нм — в режиме турбо). В стандартную комплектацию входит 6-ступенчатая механическая трансмиссия, также доступна новая автоматическая 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением и подрулевыми переключателями. Производитель обещает средний расход топлива 5,9 л/100 км в автомобилях с механической трансмиссией и 6,0 л/100 км в автомобилях с "автоматом".

Базовая комплектация Visia за 522 900 грн включает 16-дюймовые стальные диски, кондиционер, Full LED фары, 6 подушек безопасности, интеллектуальные системы безопасности и исключительно механическую коробку передач.

Вторая комплектация Accenta имеет 17-дюймовые диски, климат-контроль, подогрев передних сидений и зеркал, сенсорный экран и камеру заднего вида с поддержкой Apple CarPlay и Android Autо. Есть варианты с механикой (579 290 грн) или АКП (623 090 грн). Три высшие комплектации имеют еще больше оборудования, топ-версия за 798 090 грн. предлагает элементы персонализации салона и кузова и аудиосистему Bose Personal Plus.

Добавим, что знаковая для компании модель за 10 лет со дня своего дебюта разошлась тиражом более 1,5 млн экземпляров.

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