В Украине открыт прием заказов на новый Nissan Qashqai: объявлены цены

Официально эта модель была представлена в начале 2021 года.

На украинский рынок вышел кроссовер нового поколения Nissan Qashqai.

Об этом сообщает пресс-служба автомобильного производителя в Украине.

Отметим, что Nissan Qashqai – самая успешная модель за всю историю компании Nissan: с момента запуска в 2007 году в мире было продано более 5 млн автомобилей, из которых почти 30 тысяч – в Украине. Эта модель выиграла более 30 международных наград в Европе, в том числе 19 титулов "Автомобиль года" в разных странах, включая Украину.

В Украину новый Nissan Qashqai будет поставляться с инновационным мощным бензиновым двигателем DIG-T объемом 1.3 л. В зависимости от трансмиссии, 6-ступенчатой МКПП или Xtronic, его мощность составит 130 л.с. или 150 л.с. соответственно. Что касается максимального крутящего момента, то в версии МКПП он будет составлять 240 Нм и 250Нм в версии с Xtronic.

В Украине новый Nissan Qashqai будет представлен в пяти комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekna+. Независимо от комплектации совершенно новый Nissan Qashqai имеет очень богатое оснащение и инновационные технологии, которые помогают водителю и делают поездки еще приятнее.

Так, каждый автомобиль имеет интеллектуальную систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, интеллектуальную систему экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, систему контроля рядности движения, интеллектуальную систему предотвращения выезда из полосы движения, интеллектуальную систему мониторинга и активного контроля "слепых зон", система движение сзади, система динамического контроля устойчивости автомобиля, пять подушек и две шторки безопасности, задние парковочные датчики.

Что касается стоимости, то она составляет от 697 020 до 1 071 900 грн .

Читайте также:

Nissan представила кроссовер Qashqai нового поколения

Все об автомобиле Nissan Qashqai: за счет чего эта модель превысила все ожидания и кто является ее конкурентами на рынке