В Украине отреставрировали уникальный трицикл отечественного производства

Эта модель выпускалась в 1947-52 годах.

Энтузиасты истории отечественного мотоциклетостроения решили дать "вторую жизнь" украинскому трициклу — КМЗ К-1В.

Об этом говорится на странице KMZ DNEPR Motorcycles в Facebook.

Трицикл КМЗ К-1В выпускался на Киевском мотозаводе в 1947-1952 годах. После Второй мировой войны было очень много людей с инвалидностью и именно для них предназначалось это транспортное средство.

Трицикл оснащался 98-кубовых двухтактным двигателем мощностью 2,3 л.с. с системой принудительного воздушного охлаждения — вентилятор постоянно дул в единый цилиндр. Мощности двигателя едва хватало. Привод осуществлялся на заднее левое колесо, был предусмотрен и задний ход для разворота в тесных дворах.

facebook.com/dneprmoto

Всего с 1947 по 1952 годы было выпущено 19 855 экземпляров трицикла КМЗ К-1В и модификации КМЗ К-1Е, и в 1952 году прекратил их производство, переключившись на изготовление тяжелых мотоциклов М-72.

Трициклы выдавались органами социальной защиты людям с инвалидностью бесплатно. Это было последнее серийное транспортное средство в СССР, на котором применялся клаксон — резиновая груша с раструбом. Сегодня киевская мотоколяска — уже редкость. Их можно встретить, разве что в музеях и коллекциях.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку