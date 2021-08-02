В Украине "письма счастья" начнут отправлять в электронном формате

О состоянии исполнительного производства можно будет узнавать онлайн

В Украине "письма счастья" будут отправлять в форме электронного документа.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Мы первые среди государственных органов начинаем отправлять для принудительного исполнения исполнительные документы, выданные в форме электронного документа. Это будет внедрено путем электронного информационного взаимодействия с автоматизированной системой исполнительного производства, владельцем которой является Министерство юстиции Украины", — сообщил Билошицкий.

Он отметил, что таким образом теперь украинцы смогут узнавать о состоянии исполнительного производства через онлайн-сервисы, такие как "Дія" и электронный кабинет водителя. Это спросить упростит процедуру уплаты штрафа и закрытия исполнительного производства.

Также нововведение позволит сократить сроки на оформление и подготовку «писем счастья». Сначала будут обрабатывать нарушения, которые были зафиксированы автоматически, а потом и все остальные.

Кроме того, теперь процесс исполнительного производства должен стать более эффективным и быстрым, а еще снизятся расходы на печать документов и почту.

Ранее сообщалось, что "письма счастья" стали присылать водителям еще четырех областей Украины.

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