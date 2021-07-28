В Украине планируется строительство шести платных автобанов: какой будет стоимость

Запланированные автодороги должны совместить 10 областей Украины.

В Украине могут появиться шесть платных дорог.

Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что в настоящее время Министерство инфраструктуры Украины совместно с частными инвесторами работает над реализацией проекта платных дорог.

Запланированные автодороги должны совместить 10 областей Украины, их общая длина составит 1 500 километров. На дорогах планируют провести реконструкцию, текущий и капитальный ремонт.

В частности, правительство прорабатывает вопрос о строительстве на условиях концессии следующих дорог:

M-29/M-04/M-18 — Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 — Борисполь-Полтава;

M-14 — Херсон-Николаев

M-06 — Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 — Ягодин-Ковель-Луцк

M-04/H-11 — Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Относительно ориентировочной стоимости, то она составит от 0,023 до 0,133 евро за километр, то есть примерно 0,73 — 4,22 гривны за километр. Так, стоимость 1 километра проезда по платной дороге будет зависеть от вида транспорта:

- мотоциклы и легковые автомобили — 0,023 евро (на сегодня — 80 копеек);

- грузовые машины с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн — 0,045 евро (1,5 грн);

- грузовые авто и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн — 0,133 (4,6 грн).

Ранее рассказывалось о том, что "Мининфраструктуры" рассматривает возможность производства и импорта сверхсовременных авто.

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