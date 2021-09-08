В Украине по итогам августа существенно вырос объем автопроизводства: какой транспорт выпускали

В Украине по итогам августа существенно вырос объем автопроизводства: какой транспорт выпускали

Чаще всего сходят с конвейеров легковые машины.

В Украине по итогам августа 2021 года серьезно увеличился объем автопроизводства.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце с конвейеров сошло 554 единицы транспортных средств.

Отмечается, этот результат оказался на 21% меньше июльского показателя. Интересно, что по сравнению с августом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в 4,6 раза.

Так, легковых автомобилей в августе было произведено 479 единиц, в 13 раз больше, чем в прошлом году. Однако, по сравнению с июлем в этом дивизионе автопрома произошло падение на 22 процента. Автобусное производство закончило месяц с результатом 74 экземпляра, что на 11% меньше, чем в августе 2020 года. По сравнению с июлем текущего года производство автобусов сократилось на 13 процентов.

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В августовском отчете относительно коммерческих автомобилей заявлено только 1 авто (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Всего за семь месяцев с начала года в Украине изготовлено 5 801 единица автотранспортных средств, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей — 5 326 (+193%), коммерческих — 20 (-29%), автобусов — 455 (+16%).

Ранее рассказывалось о том, что известный украинский производитель планирует выпускать электрические автомобили.

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