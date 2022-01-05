В Украине по итогам декабря рекордно вырос спрос на новые коммерческие авто: какие машины покупали чаще всего

Лидер сегмента теперь другой.
На украинском рынке по итогам декабря 2021 года установлен рекорд по количеству первых регистраций новых коммерческих автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в последний месяц 2021 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 1 873 машины. Это лучший результат за весь прошлый год.
Так, по сравнению с прошлогодним показателем, спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка увеличился почти на 15%. Всего в 2021 году украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 15,9 тысяч новых машин, что на 37% больше, чем за двенадцать месяцев 2020 года.
Итак, самой популярной маркой в прошлом году на рынке новых коммерческих автомобилей стала Renault – 3 004 зарегистрированных машины. К своему результату годичной давности французская марка прибавила 53 процента. Citroen, который в прошлом месяце был лидером сегмента, в рейтинге марок заняла второе место, увеличив реализацию на 140% и закончив год с показателем – 2 146 регистраций новых авто. На третьем месте FIAT, спрос на коммерческие автомобили этой марки уменьшился на 13% и составил 1 743 единицы. Четвертый результат у Peugeot, чьи регистрации выросли на 16% – до 1 306. Замыкает топ-5 рынок новых коммерческих автомобилей МАЗ, в зачете которого 1 009 автомобилей (+ 33%).
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