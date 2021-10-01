В Украине по итогам сентября вырос спрос на новые легковые автомобили: названы топ-10 марок и модель-бестселлер

В Украине по итогам сентября вырос спрос на новые легковые автомобили: названы топ-10 марок и модель-бестселлер

Популярность этого сегмента выросла на 11 процентов.

Рынок новых легковых автомобилей по итогам сентября 2021 года показал существенный рост.

Так, по информации "Укравтопром", в прошлом месяце украинцы приобрели и зарегистрировали почти 9,4 тысячи новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что наилучший результат месяца продемонстрировала марка Toyota. На протяжении сентября свою первую регистрацию прошли 1 526 машин этой японской марки, что на 13% больше, чем год назад.

Второе место у Renault, показатель продаж которого по сравнению с сентябрем 2020-го увеличился на 27%, до 1 258 экземпляров. Третью строчку рейтинга с более чем двукратным ростом уверенно заняла корейская марка KIA. За месяц 1 012 новых авто этого бренда пополнили украинский автопарк.

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С 454 регистрациями новых легковых авто четвертую позицию рейтинга заняла марка Volkswagen. Относительно своего результата годичной давности реализация этой марки в Украине упала на 35 процентов. Замыкает пятерку лидеров Nissan — 450 авто (+1%). Также в топ-10 попали: Mitsubishi — 441 (+174%); Hyundai — 429 (+5%); Chery — 391 (+134%); Skoda — 388 (-4%) Mercedes-Benz — 344 (+58%).

Бестселлером месяца в очередной раз стал автомобиль KIA Sportage, в активе которого 784 регистрации. Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 76,1 тысячи новых легковых авто, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине возник дефицит автомобилей.

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